В Красную книгу по Северо Казахстанской области занесено 12 видов хищников,1/6 част?? которых состовляют зайцеобратные и 1/3-парнокопытные. Сколько видов зайцеобратных и парнокопытных занесено в Красную кригу Северо-Казахстанск...
Математика
В Красную книгу по Северо Казахстанской области занесено 12 видов хищников,1/6 част?? которых состовляют зайцеобратные и 1/3-парнокопытные. Сколько видов зайцеобратных и парнокопытных занесено в Красную кригу Северо-Казахстанской области?
Ответ(ы):
Гость:
2 вида зайцеобратных 4 вида парнокопытных
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