В Красную книгу занесены следующие степные растения и животные: … А)Кречет, стерх, краснозобая казарка Б)Пион тонколистный, журавль-красавка, степная дыбка В) Зубр, филин, женьшень
Окружающий мир
В Красную книгу занесены следующие степные растения и животные: … А)Кречет, стерх, краснозобая казарка Б)Пион тонколистный, журавль-красавка, степная дыбка В) Зубр, филин, женьшень
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В Красную книгу занесены следующие:А)Кречет, стерх, краснозобая казарка
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