В Красную книгу занесены следующие степные растения и животные: … А)Кречет, стерх, краснозобая казарка Б)Пион тонколистный, журавль-красавка, степная дыбка В) Зубр, филин, женьшень

Окружающий мир

В Красную книгу занесены следующие степные растения и животные: … А)Кречет, стерх, краснозобая казарка Б)Пион тонколистный, журавль-красавка, степная дыбка В) Зубр, филин, женьшень

Автор: Гость