В кратце рассказ,я и природа

В кратце рассказ,я и природа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Я очень люблю природу и берегу её не выбрасываю мусор в лес не зажигаю лес и не много не трачу бумага потому что её делают из дерева
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