В крепко заваренный свежий чай в стакане опустите кусочек лимона или несколько кристаллов лимоном кислоты . что наблюдаете
Химия
В крепко заваренный свежий чай в стакане опустите кусочек лимона или несколько кристаллов лимоном кислоты . что наблюдаете
Ответ(ы):
Гость:
Если в чай опустить кусочек лимона, то он становится более бледным и светлым( изменение цвета) т.к чай является индикатором
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