в круг радиуса r наудачу брошена точка. Какова вероятность того,что эта точка окажется внутри вписанного в круг правильного треугольника?
Алгебра
в круг радиуса r наудачу брошена точка. Какова вероятность того,что эта точка окажется внутри вписанного в круг правильного треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь круга πR²; площадь вписанного прав. треугольника 3√3R²/4 Вероятность: 3√3R²/(4*πR²)=3√3/4π Отв. 3√3/4π
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