в круг радиуса r наудачу брошена точка. Какова вероятность того,что эта точка окажется внутри вписанного в круг правильного треугольника?

Алгебра

в круг радиуса r наудачу брошена точка. Какова вероятность того,что эта точка окажется внутри вписанного в круг правильного треугольника?

Автор: Гость