В куске было 16 дм проволоки. от него отрезали 2 раза по 6 дм. сколько децеметров проволоки осталось в куске
Математика
В куске было 16 дм проволоки. от него отрезали 2 раза по 6 дм. сколько децеметров проволоки осталось в куске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-(6×2)=4 6×2=12 16-12=4
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