В куске было 60 м материи сначала от него отрезали 8м а затем в 2 раза больше сколько метров материи осталось в куске
Математика
В куске было 60 м материи сначала от него отрезали 8м а затем в 2 раза больше сколько метров материи осталось в куске
Ответ(ы):
Гость:
1) 60-8=52 (м) 2) 52-(8*2)=52-16=36 (м) ост Ответ: 36 м осталось
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