В куске было 60 м материи сначала от него отрезали 8м а затем в 2 раза больше сколько метров материи осталось в куске

Математика

В куске было 60 м материи сначала от него отрезали 8м а затем в 2 раза больше сколько метров материи осталось в куске

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