В кувшине на 2,7 л молока меньше, чем в бидонеи, и на 1,5 л меньше, чем в ведре.Сколько всего молока , если в кувшине 1,25л молока?

Математика

В кувшине на 2,7 л молока меньше, чем в бидонеи, и на 1,5 л меньше, чем в ведре.Сколько всего молока , если в кувшине 1,25л молока?

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