В кувшине на 2,7 л молока меньше, чем в бидонеи, и на 1,5 л меньше, чем в ведре.Сколько всего молока , если в кувшине 1,25л молока?
Математика
В кувшине на 2,7 л молока меньше, чем в бидонеи, и на 1,5 л меньше, чем в ведре.Сколько всего молока , если в кувшине 1,25л молока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.25+2.7=3.95 литров в бидоне 3.95+1.5=4.45 литров в ведре 1.25+3.95+4.45=9.65 всего молока
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