В кузнице имеется 3 желеных бруса.Один брус весит 64 кг второй в 8 раз легче а третий на 36 кг легче первого.Сколько килограммов весят все три бруса?

Математика

В кузнице имеется 3 желеных бруса.Один брус весит 64 кг второй в 8 раз легче а третий на 36 кг легче первого.Сколько килограммов весят все три бруса?

Автор: Гость