В кузнице имеется 3 желеных бруса.Один брус весит 64 кг второй в 8 раз легче а третий на 36 кг легче первого.Сколько килограммов весят все три бруса?
Математика
В кузнице имеется 3 желеных бруса.Один брус весит 64 кг второй в 8 раз легче а третий на 36 кг легче первого.Сколько килограммов весят все три бруса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64:8=8(кг)-2 брус 64-36=28(кг)-3 брус 64+8+28=100(кг)-все брусья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Информатика
1. Для записи текста использовался 128-символьный алфавит. Какой объем информации в байтах содержит 11 страниц текста, если на каждой странице расп...
Математика