В кузнице имеется 3 желеных бруса.Один брус весит 64 кг второй в 8 раз легче а третий на 36 кг легче первого.Сколько килограммов весят все три бруса?

Математика
В кузнице имеется 3 желеных бруса.Один брус весит 64 кг второй в 8 раз легче а третий на 36 кг легче первого.Сколько килограммов весят все три бруса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64:8=8(кг)-2 брус 64-36=28(кг)-3 брус 64+8+28=100(кг)-все брусья
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