В квадрат ABCD вписан квадрат AMKN так, что точка K делит диагональ AC в отношении 1:3, считая от точки C. Точка F - середина стороны АВ. Докажите, что угол DKF = 90градусов

Геометрия

В квадрат ABCD вписан квадрат AMKN так, что точка K делит диагональ AC в отношении 1:3, считая от точки C. Точка F - середина стороны АВ. Докажите, что угол DKF = 90градусов

Автор: Гость