В квадрат ABCD вписан квадрат AMKN так, что точка K делит диагональ AC в отношении 1:3, считая от точки C. Точка F - середина стороны АВ. Докажите, что угол DKF = 90градусов
Геометрия
В квадрат ABCD вписан квадрат AMKN так, что точка K делит диагональ AC в отношении 1:3, считая от точки C. Точка F - середина стороны АВ. Докажите, что угол DKF = 90градусов
Ответ(ы):
Гость:
Треуг MFK=NDK по 2м катетам угол FKD=NKD+NKF=MKF+NKF=90
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