В квадратных метрах 3800 дм в квадрате, 1 км в квадрате.

В квадратных метрах 3800 дм в квадрате, 1 км в квадрате.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3800 кв.дм = 38кв.м          1кв.м = 100кв.дм 1кв.км = 1 000 000кв.м
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