"В лесной школе появился новый ученик - гномик Тайни, П осмотри на рисунок, Что ты м??жешь сказать о нём? Начни со слов: I think he is...... используй модели:"
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"В лесной школе появился новый ученик - гномик Тайни, П осмотри на рисунок, Что ты м??жешь сказать о нём? Начни со слов: I think he is...... используй модели:"
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