В лесной школе объявлен набор учеников в первый класс! Тетушка Сова записывает всех желающих. Перед ней собралась целая очередь из зверят. Зайчонок, медвежонок, волчонок, лисенок и бельчонок ожидают, когда подойдет их очередь. ...
История
В лесной школе объявлен набор учеников в первый класс! Тетушка Сова записывает всех желающих. Перед ней собралась целая очередь из зверят. Зайчонок, медвежонок, волчонок, лисенок и бельчонок ожидают, когда подойдет их очередь. Зайчонок прибежал раньше медвежонка, но позже лисенка. Волчонок и лисенок не стоят в очереди рядом. Бельчонок не стоит в очереди рядом ни с лисенком, ни с зайчонком, ни с волчонком. В каком порядке прибежали зверята записываться в школу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисёнок,зайчонок,волчонок,медвежонок и бельчонок!
Гость:
Лисёнок,зайчонок,волчонок,медвежонок и бельчонок!
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