В лесу я видел ёжика. Он смешно ходил между кочек, расталкивая стебельки травинок. Он дёргал носиком, обнюхивал листочки. Ёжик что-то искал. Мишка хотел его погладить. Ёжик свернулся в круглый колючий шарик. Серёжка заявил, что возьмёт его в группу. Он закатил шарик в свою панаму. А Марина Викторовна велела ёжика выкатить из панамы. Пусть живёт в лесу. Ежу здесь хорошо. Он — дома. Определите тему и главную мысль текста. Разделите текст на 3 части. Выпишите 1 предложение и подчеркните его грамм. основу. Разбери по частям речи. Расскажи о правописании безударных гласных в корне слова, проверяемых и не проверяемых ударением. Приведи примеры из текста. Выполни морфологический разбор (как часть речи) слова ежика из 1 предложения.

Тема: ежик. Главная мысль: нельзя забирать животных (лесных) к себе домой. Потому что лес-это и есть их дом, там их семья. У Вас дома им будет плохо. 1 часть: "В лесу я видел ежика....Ежик что-то искал". 2 часть: "Мишка хотел его погладить....А Марина Викторовна велела ежика выкатить из панамы". 3 часть: "Пусть живет в лесу...Он-дома". В лесу я видел ежика. Подлежащее - я (мест.); Сказуемое - видел (глаг.). В (предлог) лесу (сущ.) я (мест.) видел (глаг.) ежика (сущ.). Правописание безударных гласных зависит от ударения и проверочных слов. Но есть безударные гласные, к которым нельзя подобрать проверочное слово, то есть они непроверяемые ударением, написание этих слов необходимо запомнить. Если мы можем подобрать проверочное слово, то это слово проверяемое ударением. Для того, чтобы подобрать проверочное слово, мы должны поставить ударение, выделить корень, подобрать такое однокоренное слово, чтобы на гласную, которую надо проверить, падало ударение. Пример: проверяемое ударением: - стебелькИ (стЕбель); - листОчки (лИст); - велЕла (вЕлено). Непроверяемые ударение: - панАма; - хорошО. Ежика - (кого?), сущ., предмет. 1) Н.ф.: (кто?) ежик 2) Пост.пр.: нариц., одуш., м.р., 1-е скл. Непост.пр.: ед.ч., Р.п. 3) ежика - дополнение (----).