В летнем лагере отдыхают 500 детей. Для организации экскурсии надо заказать автобу??ы вместимостью 40 человек. какого наименьшего количество автобусов хватит для организации экскурсии для всех отдыхающих?
Математика
В летнем лагере отдыхают 500 детей. Для организации экскурсии надо заказать автобу??ы вместимостью 40 человек. какого наименьшего количество автобусов хватит для организации экскурсии для всех отдыхающих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 автобусов. 13*40=520. А ровно 500 никак не выйдет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Русский язык