В летнем лагере отдыхают 500 детей. Для организации экскурсии надо заказать автобу??ы вместимостью 40 человек. какого наименьшего количество автобусов хватит для организации экскурсии для всех отдыхающих?

Математика
В летнем лагере отдыхают 500 детей. Для организации экскурсии надо заказать автобу??ы вместимостью 40 человек. какого наименьшего количество автобусов хватит для организации экскурсии для всех отдыхающих?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 автобусов. 13*40=520. А ровно 500 никак не выйдет.
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