В летнем лагере отдыхают 500 детей. Для организации экскурсии надо заказать автобу??ы вместимостью 40 человек. какого наименьшего количество автобусов хватит для организации экскурсии для всех отдыхающих?

Математика

В летнем лагере отдыхают 500 детей. Для организации экскурсии надо заказать автобу??ы вместимостью 40 человек. какого наименьшего количество автобусов хватит для организации экскурсии для всех отдыхающих?

Автор: Гость