В летнем лагере отдыхало 87 семиклассников. 7 из них не любят компьютерные игры. 54 семиклассника предпочитают квесты, 60 — симуляторы. Сколько ребят с одинаковым удовольствием играют и в квесты, и в симуляторы?
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В летнем лагере отдыхало 87 семиклассников. 7 из них не любят компьютерные игры. 54 семиклассника предпочитают квесты, 60 — симуляторы. Сколько ребят с одинаковым удовольствием играют и в квесты, и в симуляторы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 6. 60-54=6!!!!!!!
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