В летнем лагере отдыхало 87 семиклассников. 7 из них не любят компьютерные игры. 54 семиклассника предпочитают квесты, 60 — симуляторы. Сколько ребят с одинаковым удовольствием играют и в квесты, и в симуляторы?

Информатика

В летнем лагере отдыхало 87 семиклассников. 7 из них не любят компьютерные игры. 54 семиклассника предпочитают квесты, 60 — симуляторы. Сколько ребят с одинаковым удовольствием играют и в квесты, и в симуляторы?

Автор: Гость