В лицее 600 учащихся. за 1 семестр по русскому языку 10 получили 280 учащихся, по математике 240, по физре 460, по русскому и математике 80, поматеше и физре 100. Сколько учащ ихся получили 10 по всем трем дисциплинам...

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В лицее 600 учащихся. за 1 семестр по русскому языку 10 получили 280 учащихся, по математике 240, по физре 460, по русскому и математике 80, поматеше и физре 100. Сколько учащ ихся получили 10 по всем трем дисциплинам если известно что каждый получил 10 хотя бы по 1 дисциплине?
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Гость:
учащихся получивших по всем предметам 10 может быть от 0 до 80
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