В листьях каких растений содержится больше хлорофила, светололбивых или тёмно?
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В листьях каких растений содержится больше хлорофила, светололбивых или тёмно?
Ответ(ы):
Гость:
Светолюбивых ........
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