В лодке могут разместиться трое взрослых и четверо детей. Сколько взрослых и детей могут сесть в 5 таких же лодок? Запиши решение задачи по действиям рзными способами. тольк о схему решение ненужно, подскажите пожалуй...
Математика
В лодке могут разместиться трое взрослых и четверо детей. Сколько взрослых и детей могут сесть в 5 таких же лодок? Запиши решение задачи по действиям рзными способами. тольк о схему решение ненужно, подскажите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
1)3+4=7 2)7*5=35-это первый способ 3+4*7=35-это второй способ
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