В лодке могут разместиться трое взрослых и четверо детей. Сколько взрослых и детей могут сесть в 5 таких же лодок? Запиши решение задачи по действиям рзными способами. тольк о схему решение ненужно, подскажите пожалуй...

Математика

В лодке могут разместиться трое взрослых и четверо детей. Сколько взрослых и детей могут сесть в 5 таких же лодок? Запиши решение задачи по действиям рзными способами. тольк о схему решение ненужно, подскажите пожалуйста.

Автор: Гость