В Луцьку 9 година . Яка година у Парижі ?

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В Луцьку 9 година . Яка година у Парижі ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если со сходом то на два часа меньше , а вот точно не знаю на сколько часов отличаются запад и сход . Или вообще не отличаются :D
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