В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, орпеде ляется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартов...

В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, орпеде ляется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России. Дайте полный ответ плиз