В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, орпеде ляется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартов...
В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, орпеде ляется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России. Дайте полный ответ плиз
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всего их 20 Русских 11.надо разделить русских на всего 11/20=0,55=55%