В любой домашней и автомобильной аптечке обязательно содержится пузырек или ампула с нашатырным спиртом — 10%-м раствором аммиака в воде. Сколько миллилитров газообразного аммиака (н. у.) и граммов воды содержится в одной ампул...
Химия
В любой домашней и автомобильной аптечке обязательно содержится пузырек или ампула с нашатырным спиртом — 10%-м раствором аммиака в воде. Сколько миллилитров газообразного аммиака (н. у.) и граммов воды содержится в одной ампуле, масса раствора нашатырного спирта в которой равна 2 г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если масса раствора аммиака - 2 г, а аммиака содержится 10%, то m(NH3)=2г*0,1=0,2 г Количество аммиака: n(NH3)=0,2г/17г/моль=0,01 моль V(NH3)=n*Vм=0,01моль*22,4л/моль=0,26 л Масса воды: m(H2O)=2г*0,9=1,8 г
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