В лыжной эстоете участвовали 9 команд мальчиков по 8 в каждой и ещё 24 девочки во сколько раз помогите плиз

Математика

В лыжной эстоете участвовали 9 команд мальчиков по 8 в каждой и ещё 24 девочки во сколько раз помогите плиз

Автор: Гость