В лыжной эстоете участвовали 9 команд мальчиков по 8 в каждой и ещё 24 девочки во сколько раз помогите плиз

Математика
В лыжной эстоете участвовали 9 команд мальчиков по 8 в каждой и ещё 24 девочки во сколько раз помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 раза пацанов больше чем девочек !!! Удачки
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