В мае 1917 года лидер эсеров , министр сельского хозяйства В.М.Чернов заявил "наш лоз??нг -земля из рук учредительного собрания.отвечал ли этот лозунг настроениям крестьян?
История
В мае 1917 года лидер эсеров , министр сельского хозяйства В.М.Чернов заявил "наш лоз??нг -земля из рук учредительного собрания.отвечал ли этот лозунг настроениям крестьян?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, отвечал. В целом эта инициатива хорошая. Её краткое содержание : "Земля- Народу.." . Но Чернов никогда не играл в партии роль организационного центра, подобно Ленину в партии большевиков. В отличие от последнего у лидера эсеров не было достаточной твердости, устойчивости, последовательности, решительности и напористости в отстаивании своей линии в политике. Мягкий и уступчивый по характеру, он чаще всего предпочитал тактику умывания рук. Так он поступил, тихо оставил пост министра земледелия, /не добившись от Временного правительства принятия целого ряда аграрных законопроектов. Оставшись в ЦК партии в меньшинстве по вопросу о коалиции, он во имя сохранения «фетиша» — внешнего партийного единства — предоставил правому большинству без помех проводить свою линию. А накануне открытия II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов Чернов не нашел ничего лучшего, как уехать из Петрограда, не желая ни защищать, ни критиковать на съезде линию своего ЦК...
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