В магазин поступила товарная партия овощей (тканей). При приемке оказалось повыше??ное содержание загнивших овощей (ткань набивная имеет недокрас в разных местах куска). Как должны поступить работники магазина в данной ситуации...
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В магазин поступила товарная партия овощей (тканей). При приемке оказалось повыше??ное содержание загнивших овощей (ткань набивная имеет недокрас в разных местах куска). Как должны поступить работники магазина в данной ситуации? Какими нормативными документами необходимо руководствоваться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Охарактеризуйте организационно-правовые формы юридических лиц. 2) Дайте понятие структуре трудового договора. 3) Ситуация: Покупатель настаивал на обмене телевизора, купленного 2 месяца назад. Свое требование он мотивирует тем, что телевизор имеет плохое изображение, неподлежащее настройке. Продавец не соглашается с требованием покупателя и предлагает ему произвести гарантийный ремонт.
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