В магазин поступила товарная партия овощей (тканей). При приемке оказалось повыше??ное содержание загнивших овощей (ткань набивная имеет недокрас в разных местах куска). Как должны поступить работники магазина в данной ситуации...

Гость: Гость:

1) Охарактеризуйте организационно-правовые формы юридических лиц. 2) Дайте понятие структуре трудового договора. 3) Ситуация: Покупатель настаивал на обмене телевизора, купленного 2 месяца назад. Свое требование он мотивирует тем, что телевизор имеет плохое изображение, неподлежащее настройке. Продавец не соглашается с требованием покупателя и предлагает ему произвести гарантийный ремонт.