В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. Карандаши были ?? 40 коробках, по 12 штук в каждой, а фломастеры - в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке?

Математика

В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. Карандаши были ?? 40 коробках, по 12 штук в каждой, а фломастеры - в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке?

Автор: Гость