В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. Карандаши были ?? 40 коробках, по 12 штук в каждой, а фломастеры - в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке?
Математика
В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. Карандаши были ?? 40 коробках, по 12 штук в каждой, а фломастеры - в 10 коробках, поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке?
Ответ(ы):
Гость:
40*12= 480 шт карандашей 560-480= 80 шт фломастеров всего 80:10= 8 в коробке фломастеров
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