В магазин привезли 17 упаковок с коробками конфет "Ассорти" и 18 упаковок с коробкам?? конфет "Грильяж". В упаковке с "Ассорти" на 8 коробок меньше, чем в упаковке с конфетами "Грильяж". Сколько коробок в упаковке с "Ассорти", ...

Математика

В магазин привезли 17 упаковок с коробками конфет "Ассорти" и 18 упаковок с коробкам?? конфет "Грильяж". В упаковке с "Ассорти" на 8 коробок меньше, чем в упаковке с конфетами "Грильяж". Сколько коробок в упаковке с "Ассорти", если всего в магазин привезли 984 коробки с конфетами? Ответы: А-24, Б-25, В-26, Г-27.

Автор: Гость