В магазин привезли 17 упаковок с коробками конфет "Ассорти" и 18 упаковок с коробкам?? конфет "Грильяж". В упаковке с "Ассорти" на 8 коробок меньше, чем в упаковке с конфетами "Грильяж". Сколько коробок в упаковке с "Ассорти", ...
Математика
В магазин привезли 17 упаковок с коробками конфет "Ассорти" и 18 упаковок с коробкам?? конфет "Грильяж". В упаковке с "Ассорти" на 8 коробок меньше, чем в упаковке с конфетами "Грильяж". Сколько коробок в упаковке с "Ассорти", если всего в магазин привезли 984 коробки с конфетами? Ответы: А-24, Б-25, В-26, Г-27.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ- 24(А) решение 17-Ассорти (х) 18-Грильяж (х+8) 17х+18(х+8)=984 35х=840 х=24
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