В магазин привезли 205 кг яблок. Часть яблок разложили в 9 пакетов по 8 кг.сколько кг яблок осталось
Разное
В магазин привезли 205 кг яблок. Часть яблок разложили в 9 пакетов по 8 кг.сколько кг яблок осталось
Ответ(ы):
Гость:
Ну всего-205кг 9 п- по 8 кг, Значит 205-(9*8)=205-72=133кг P.s.я думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Спишь текст решая орфографические задачи.Подумай:не похоже ли включение словосочетаний в предложение на рисованиецветными карандашами(или красками,...
Разное
Разное
Народы, проживающие на территории России, исповедуют разные религии. Перечислите основные из этих религий и исповедующие их народы. христианство ...
Разное
Переведите на казахский язык:моя семья состоит из 5 человек.Мама Папа Бабушка я и сестренка.Мама работает секретарем,отец в организации,а бабушка с...
Разное
Укажите выражение, которое тождественно равно выражению А =4а-6 а) 2(а+3);б ) 2(а-6); в) 2(а-3) ; с) 2(а+6)