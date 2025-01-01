В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 г?

Разное
В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
250*54=13500 всего пачек 13500*150=2025000 грамм 2025 килограмм 2.025 тонны
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