В магазин привезли 400 брикетов мороженого. В первый день продали 128, на следующий- на 34 брикета мороженого больше. Скольео мороженого продали за 2 дня? Сколько еще брикетов мороженого остало?
Математика
В магазин привезли 400 брикетов мороженого. В первый день продали 128, на следующий- на 34 брикета мороженого больше. Скольео мороженого продали за 2 дня? Сколько еще брикетов мороженого остало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За два дня было продано 290
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