В магазин привезли 400 брикетов мороженого. В первый день продали 128, на следующий- на 34 брикета мороженого больше. Скольео мороженого продали за 2 дня? Сколько еще брикетов мороженого остало?

Математика

В магазин привезли 400 брикетов мороженого. В первый день продали 128, на следующий- на 34 брикета мороженого больше. Скольео мороженого продали за 2 дня? Сколько еще брикетов мороженого остало?

Автор: Гость