В магазин привезли 48 ящиков жёлтой и красной черешни.число ящиков с жёлтой черешн??й составляет шестую часть всех ящ ков. подсчитай число ящиклв с красной черешней. реши задачу двумя способами.

Математика
В магазин привезли 48 ящиков жёлтой и красной черешни.число ящиков с жёлтой черешн??й составляет шестую часть всех ящ ков. подсчитай число ящиклв с красной черешней. реши задачу двумя способами.
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