В магазин привезли 48 коробок с чер. и зеленым. виноградам в 16 коробоках был черный ??иноград по 9 кг в остальных коробоках был зеленый виноград по 8 кг сколько кг привезли в магазин
Математика
В магазин привезли 48 коробок с чер. и зеленым. виноградам в 16 коробоках был черный ??иноград по 9 кг в остальных коробоках был зеленый виноград по 8 кг сколько кг привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-16=32 коробки 32*8=256кг 16*9=144 кг 256+144=400 кг
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