В магазин привезли 48 коробок с чер. и зеленым. виноградам в 16 коробоках был черный ??иноград по 9 кг в остальных коробоках был зеленый виноград по 8 кг сколько кг привезли в магазин

Математика

В магазин привезли 48 коробок с чер. и зеленым. виноградам в 16 коробоках был черный ??иноград по 9 кг в остальных коробоках был зеленый виноград по 8 кг сколько кг привезли в магазин

Автор: Гость