В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 5 ЯЩИКОВ КОНСЕРВОВ ПО 20 БАНОК В КАЖДОМ И 3 ЯЩИКА ПО 15 БАНОК В КАЖДОМ. СКОЛЬКО ВСЕГО БАНОК КОНСЕРВОВ ПРИВЕЗЛИ В МАГАЗИН?

Математика

В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 5 ЯЩИКОВ КОНСЕРВОВ ПО 20 БАНОК В КАЖДОМ И 3 ЯЩИКА ПО 15 БАНОК В КАЖДОМ. СКОЛЬКО ВСЕГО БАНОК КОНСЕРВОВ ПРИВЕЗЛИ В МАГАЗИН?

Автор: Гость