В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 5 ЯЩИКОВ КОНСЕРВОВ ПО 20 БАНОК В КАЖДОМ И 3 ЯЩИКА ПО 15 БАНОК В КАЖДОМ. СКОЛЬКО ВСЕГО БАНОК КОНСЕРВОВ ПРИВЕЗЛИ В МАГАЗИН?
Математика
В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 5 ЯЩИКОВ КОНСЕРВОВ ПО 20 БАНОК В КАЖДОМ И 3 ЯЩИКА ПО 15 БАНОК В КАЖДОМ. СКОЛЬКО ВСЕГО БАНОК КОНСЕРВОВ ПРИВЕЗЛИ В МАГАЗИН?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*20=100(б.)-консервов всего. 2)3*15=45(б)-овощных всего. 3)100+45=145(б)-всего. Ответ:всего 145 банки.
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