В магазин привезли 540 купальников. рубашек в 18 раз меньше, чем купальников, а футбо??ок на 204 больше. чем купальников и рубашек вместе. сколько футболок привезли в магазин?

Математика
В магазин привезли 540 купальников. рубашек в 18 раз меньше, чем купальников, а футбо??ок на 204 больше. чем купальников и рубашек вместе. сколько футболок привезли в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540:18=30 привезли рубашек 540+30=570 привезли купальников и рубашек 570+204=774 привезли футболок
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