В магазин привезли 540 купальников. рубашек в 18 раз меньше, чем купальников, а футбо??ок на 204 больше. чем купальников и рубашек вместе. сколько футболок привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 540 купальников. рубашек в 18 раз меньше, чем купальников, а футбо??ок на 204 больше. чем купальников и рубашек вместе. сколько футболок привезли в магазин?

Автор: Гость