В магазин привезли 6 тонн хлеба. чёрного хлеба- 1320 килограммов, белого в 2 раза боль??е, а остальные булочки. сколько булочек привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 6 тонн хлеба. чёрного хлеба- 1320 килограммов, белого в 2 раза боль??е, а остальные булочки. сколько булочек привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1320*2=2640 2) 6000-2640=3360 Ответ: 3360кг булочек
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