В магазин привезли 6 тонн хлеба. чёрного хлеба- 1320 килограммов, белого в 2 раза боль??е, а остальные булочки. сколько булочек привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 6 тонн хлеба. чёрного хлеба- 1320 килограммов, белого в 2 раза боль??е, а остальные булочки. сколько булочек привезли в магазин?

Автор: Гость