В магазин привезли 65 сборников сказок. В первый день продали 27 книг, а во второй день- на 9 книг меньше,чем в первый день. Сколько сборников сказок осталось?

Разное

В магазин привезли 65 сборников сказок. В первый день продали 27 книг, а во второй день- на 9 книг меньше,чем в первый день. Сколько сборников сказок осталось?

Автор: Гость