В магазин привезли 65 сборников сказок. В первый день продали 27 книг, а во второй день- на 9 книг меньше,чем в первый день. Сколько сборников сказок осталось?
Разное
В магазин привезли 65 сборников сказок. В первый день продали 27 книг, а во второй день- на 9 книг меньше,чем в первый день. Сколько сборников сказок осталось?
Ответ(ы):
Гость:
1день-27книг 2-?на сказано что на 9книг меньше,поэтому 27-9=18книг во второй день Осталось сборников:27+18=45книг продали 55-45=20книг осталось
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