В магазин привозят розы из двух оранжерей, причем из первой оранжереи привозят в 3 раза больше роз, чем из второй. 36% роз из из первой оранжереи и 60% из второй оранжереи являются белыми. Какой процент белых роз из всех роз, к...
Математика
В магазин привозят розы из двух оранжерей, причем из первой оранжереи привозят в 3 раза больше роз, чем из второй. 36% роз из из первой оранжереи и 60% из второй оранжереи являются белыми. Какой процент белых роз из всех роз, которые привозят в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+36=96% белых роз.
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