В магазин привозят розы из двух оранжерей, причем из первой оранжереи привозят в 3 раза больше роз, чем из второй. 36% роз из из первой оранжереи и 60% из второй оранжереи являются белыми. Какой процент белых роз из всех роз, к...

Математика

В магазин привозят розы из двух оранжерей, причем из первой оранжереи привозят в 3 раза больше роз, чем из второй. 36% роз из из первой оранжереи и 60% из второй оранжереи являются белыми. Какой процент белых роз из всех роз, которые привозят в магазин?

Автор: Гость