В магазин завезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг и массой по 1,8 кг.Масса орехов?? пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг.Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг завезли в магазин??
Математика
В магазин завезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг и массой по 1,8 кг.Масса орехов?? пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг.Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг завезли в магазин??
Ответ(ы):
Гость:
Х пакетов по1,5 кг 11-х пакетов по1,8 кг 1,5*х=1,8*(11-х) 1,5х=19,8-1,8х 3,3х=19,8 х=6
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