В магазин завезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг и массой по 1,8 кг.Масса орехов?? пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг.Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг завезли в магазин??

Математика

В магазин завезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг и массой по 1,8 кг.Масса орехов?? пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг.Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг завезли в магазин??

Автор: Гость