В магазине было 48кг.апельсинов.в каждом ящике по4кг.в понедельник продали однутре??ью.во вторник однушестую от всего количества опельсинов.вычесли всё что можно.при умножение и деление.

Математика

В магазине было 48кг.апельсинов.в каждом ящике по4кг.в понедельник продали однутре??ью.во вторник однушестую от всего количества опельсинов.вычесли всё что можно.при умножение и деление.

Автор: Гость