В магазине было 48кг.апельсинов.в каждом ящике по4кг.в понедельник продали однутре??ью.во вторник однушестую от всего количества опельсинов.вычесли всё что можно.при умножение и деление.
Математика
В магазине было 48кг.апельсинов.в каждом ящике по4кг.в понедельник продали однутре??ью.во вторник однушестую от всего количества опельсинов.вычесли всё что можно.при умножение и деление.
Ответ(ы):
Гость:
1) 48:3*1=16(кг)-продали в первый день 2) 48:6*1=8(кг)-продали во второй день 48:4=12(ящ.)-всего 48-(16+8)=24(кг)-осталось вроде все
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