В магазине было 800кг картофеля .Продали 60%картофеля .Ответе на вопросы 1)сколько кг картофеля продано 2)сколько % составил картофель ,оставшиеся в магазине 3)сколько кг катроф.осталось в магазине И пожалуйста мн...

Математика
В магазине было 800кг картофеля .Продали 60%картофеля .Ответе на вопросы 1)сколько кг картофеля продано 2)сколько % составил картофель ,оставшиеся в магазине 3)сколько кг катроф.осталось в магазине И пожалуйста мне очень нужет ответ на этот вопрос 4)придумайте какой нибуть вопрос к задаче и ответьте на него ПОЖАЛУЙСТА помогите 4Вопрос
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