В магазине было45 паробуви детсоие и взрослые на суму 912манат пара детсих обуви стоит18 манат а взрослой 24манат сколко пар было продана детсой врослай обуви

Разное

В магазине было45 паробуви детсоие и взрослые на суму 912манат пара детсих обуви стоит18 манат а взрослой 24манат сколко пар было продана детсой врослай обуви

Автор: Гость