В магазине имеются лимоны апельсины и мандарины всего 740 кг задача.Если бы продали 55 кг лимонов,36 кг апельсинов и 34 кг. мандаринов, то оставшиеся массы лимонов,апельсинов и мандаринов оказались бы равными.Сколько килограммо...

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В магазине имеются лимоны апельсины и мандарины всего 740 кг задача.Если бы продали 55 кг лимонов,36 кг апельсинов и 34 кг. мандаринов, то оставшиеся массы лимонов,апельсинов и мандаринов оказались бы равными.Сколько килограммов фруктов каждого вида имееется в магазине

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