В магазине имеются лимоны апельсины и мандарины всего 740 кг задача.Если бы продали 55 кг лимонов,36 кг апельсинов и 34 кг. мандаринов, то оставшиеся массы лимонов,апельсинов и мандаринов оказались бы равными.Сколько килограммо...
Математика
В магазине имеются лимоны апельсины и мандарины всего 740 кг задача.Если бы продали 55 кг лимонов,36 кг апельсинов и 34 кг. мандаринов, то оставшиеся массы лимонов,апельсинов и мандаринов оказались бы равными.Сколько килограммов фруктов каждого вида имееется в магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55+36+34=125кг прдали 740-125=615кг осталось 615÷3=205 кг осталос уаждого фрукта 205+55=260кг лимонов было 205+36=241кг было апельчинов 205+34=239кг было мандаринов
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