В магазине канцтоваров продаётся 100 ручек, из них 37 — красные, 8 — зелёные, 17 — фиолетовые, ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что при случайном выборе одной ручки будет выбрана красная или чёрна...
Алгебра
В магазине канцтоваров продаётся 100 ручек, из них 37 — красные, 8 — зелёные, 17 — фиолетовые, ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что при случайном выборе одной ручки будет выбрана красная или чёрная ручка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
170-47-33-14=76(это синих и чёрных вместе), сказано что синие и чёрные их поровну, значит 76/2=38 и теперь найдём вероятность: 38+47=85 и 85/170=0.5 вероятность при выборе красной или чёрной ручки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7 яблок стоят 56 руб. а 8 лимонов 40 руб. на сколько одно яблоко дороже одного лимона? (??ешение нужно)
Математика
Английский язык