В магазине картофель расфасовали в 24 пакета: По 5кг и по 3кг вес всех пакетов по 5кг ??казалось равен весу всех пакетов по 3кг сколько получилась тех и других пакетов?
Математика
В магазине картофель расфасовали в 24 пакета: По 5кг и по 3кг вес всех пакетов по 5кг ??казалось равен весу всех пакетов по 3кг сколько получилась тех и других пакетов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+3=8 2)24:8=3 ответ: по три пакета
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