В магазине картофель расфасовали в 24 пакета: По 5кг и по 3кг вес всех пакетов по 5кг ??казалось равен весу всех пакетов по 3кг сколько получилась тех и других пакетов?

Математика

В магазине картофель расфасовали в 24 пакета: По 5кг и по 3кг вес всех пакетов по 5кг ??казалось равен весу всех пакетов по 3кг сколько получилась тех и других пакетов?

Автор: Гость