В магазине купили 5 кг черешни по 180 р. за килограмм. Сколько черешни по 150р. за килограмм можно купить на эти деньги на рынке

Математика

В магазине купили 5 кг черешни по 180 р. за килограмм. Сколько черешни по 150р. за килограмм можно купить на эти деньги на рынке

Автор: Гость