В магазине купили 5 кг черешни по 180 р. за килограмм. Сколько черешни по 150р. за килограмм можно купить на эти деньги на рынке
Математика
В магазине купили 5 кг черешни по 180 р. за килограмм. Сколько черешни по 150р. за килограмм можно купить на эти деньги на рынке
Ответ(ы):
Гость:
За эти деньги можно купить6кг. 1)180*5=900р 2)900:150=6кг черешни.
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