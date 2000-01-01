В магазине «Летуаль» делают скидки тем, у кого день рождение в ближайшие 2 дня. Ски??ка 30% на любой товар!! ЗАДАЧА: Девушка решила сделать себе подарок на день рождение, и решила купить духи за 2 000.Сколько рублей у неё буде...

Математика

В магазине «Летуаль» делают скидки тем, у кого день рождение в ближайшие 2 дня. Ски??ка 30% на любой товар!! ЗАДАЧА: Девушка решила сделать себе подарок на день рождение, и решила купить духи за 2 000.Сколько рублей у неё будет скидка? Сколько надо заплатить? РЕШИТЕ ПЛИИЗ!!!

Автор: Гость