В магазине привезли 17 ящиков апельсинов . до обеда в течение четырёх часов их проб??вали по 2 ящика в час а после обеда чаю течение ещё трёх часов продали остальные апельсины по сколько ящиков апельсинов в час пробовали после ...

Математика

В магазине привезли 17 ящиков апельсинов . до обеда в течение четырёх часов их проб??вали по 2 ящика в час а после обеда чаю течение ещё трёх часов продали остальные апельсины по сколько ящиков апельсинов в час пробовали после обеда если их продовали каждый час поровну

Автор: Гость