В магазине привезли 17 ящиков апельсинов . до обеда в течение четырёх часов их проб??вали по 2 ящика в час а после обеда чаю течение ещё трёх часов продали остальные апельсины по сколько ящиков апельсинов в час пробовали после ...

Математика
В магазине привезли 17 ящиков апельсинов . до обеда в течение четырёх часов их проб??вали по 2 ящика в час а после обеда чаю течение ещё трёх часов продали остальные апельсины по сколько ящиков апельсинов в час пробовали после обеда если их продовали каждый час поровну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17:2=8(ост1) ответ:8 ящиков продали за 1 час и 1 остонеца лишнем
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