В магазине привезли 250 коробок В каждой коробке по 54 пачки печенья Какова масса вс??го печенья если масса 1 пачки 150 г решите пожалуйста)
Математика
В магазине привезли 250 коробок В каждой коробке по 54 пачки печенья Какова масса вс??го печенья если масса 1 пачки 150 г решите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54×150=8,100г (8,1кг) 8,100×250=2,025г (2т 25г)
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