В магазине привезли 250 коробок В каждой коробке по 54 пачки печенья Какова масса вс??го печенья если масса 1 пачки 150 г решите пожалуйста)

Математика

В магазине привезли 250 коробок В каждой коробке по 54 пачки печенья Какова масса вс??го печенья если масса 1 пачки 150 г решите пожалуйста)

Автор: Гость