В магазине продаются рубашки 4 цветов и галстуки 8 цветов. Сколько существует спос??бов выбрать рубашку с галстуком?

Математика

В магазине продаются рубашки 4 цветов и галстуки 8 цветов. Сколько существует спос??бов выбрать рубашку с галстуком?

Автор: Гость