В магазине продаются рубашки 4 цветов и галстуки 8 цветов. Сколько существует спос??бов выбрать рубашку с галстуком?
Математика
В магазине продаются рубашки 4 цветов и галстуки 8 цветов. Сколько существует спос??бов выбрать рубашку с галстуком?
Ответ(ы):
Гость:
4×8=32 надо умножить)
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