В магазине продаются шоколад и торты.Известно,что торт вдвое дороже шоколада. Пер??ый покупаиель купил две плитки шоколада и торт,а второй-два торта и плитку шоколада,при этом второй заплатил на 200 рублей больше,чем первый.Ско...

Математика

В магазине продаются шоколад и торты.Известно,что торт вдвое дороже шоколада. Пер??ый покупаиель купил две плитки шоколада и торт,а второй-два торта и плитку шоколада,при этом второй заплатил на 200 рублей больше,чем первый.Сколько рублей стоит плитка шоколада?

Автор: Гость