В магазине продаются шоколад и торты.Известно,что торт вдвое дороже шоколада. Пер??ый покупаиель купил две плитки шоколада и торт,а второй-два торта и плитку шоколада,при этом второй заплатил на 200 рублей больше,чем первый.Ско...

Математика
В магазине продаются шоколад и торты.Известно,что торт вдвое дороже шоколада. Пер??ый покупаиель купил две плитки шоколада и торт,а второй-два торта и плитку шоколада,при этом второй заплатил на 200 рублей больше,чем первый.Сколько рублей стоит плитка шоколада?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-цена плитки шоколада, тогда 2Х-цена торта Х+2Х=(2×2Х+Х)-200 минус 200, потому что вторая покупка была дороже первойй 3Х=5Х-200 2Х=200 Х=100 цена шоколадки
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